Ничего святого: в Армении вынесли из церкви иконы и кресты и бросили в овраг

В Котайкской области Армении неизвестные вынесли из церкви иконы и кресты и бросили их в овраг. Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Около полудня был получен сигнал о том, что вблизи церкви Гетаргел разбросаны иконы и церковная утварь. На место выехала оперативная группа. По данному инциденту готовятся материалы", – отметили в пресс-службе.

Сайт криминальных новостей Shamshyan.com отмечает, что на месте происшествия находятся женщина и мужчина. Последний утверждает, что вынес все иконы и церковную утварь по распоряжению местного священника. При этом он считает, что ничего страшного не совершал и всего лишь "аккуратно вынес из церкви бракованные вещи".