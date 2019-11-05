Эрдоган: «Террористов нужно искать на Западе»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил позицию стран Запада, проводящих параллели между исламом и терроризмом, передает Anadolu.

«Террорист, не моргнув глазом, проливает кровь невинных людей во имя извращенной идеологии. Мусульманин не может быть террористом. Запад, проводящий параллели между исламом и терроризмом, должен взглянуть на ситуацию в своих странах. Понятия «исламский терроризм» не существует. Террористов нужно искать на Западе», - сказал президент Турции на встрече с академическим составом факультета теологии Университета Анкары.

Президент Турции подчеркнул, что тот, кто совершает террористические деяния, прикрываясь исламом, в действительности является врагом религии.