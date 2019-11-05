Кипр отзывает «золотые» паспорта

Кипр начал процедуру аннулирования так называемых «золотых паспортов», которые получили состоятельные иностранцы в обмен на инвестиции. По данным Reuters, гражданства страны будут лишены 26 человек, инвестиционные сделки которых были проведены с нарушениями закона.

В списке МВД страны значатся имена девяти россиян, восьми граждан Камбоджи, пятерых китайцев, двоих кенийцев, а также граждан Ирана и Малайзии. Речь идет, в том числе, о членах семей инвесторов, однако их имена не разглашаются.

Решение о запуске процедуры было принято на заседании правительства Кипра, о нем объявил глава МВД Константинос Петридис. Министр не раскрыл информацию о том, кто именно был лишен гражданства.

В конце октября правительство Кипра объявило, что проверит «золотые паспорта», выданные до 2018 года, когда критерии проверки заявлений на получение гражданства были ужесточены.