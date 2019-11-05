США оказались главным источником денег для России

Компании из США являются главными источниками прямых инвестиций в российский бизнес, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Конференции ООН по глобальной торговле и развитию (ЮНКТАД).

Автор работы, экономист ЮНКТАД Бруно Каселла использовал сложный математический метод для определения реальных источников прямых инвестиций. Прямыми инвестициями в международной экономике называется покупка не менее 10 процентов акций предприятия.

Обычные подсчеты прямых иностранных вложений в экономику той или иной страны зачастую оказываются некорректными из-за того, что конечные инвесторы действуют не напрямую, а через многочисленные компании-посредники, зарегистрированные, как правило, в офшорных юрисдикциях. Так они стремятся обезопасить себя от несовершенства правовых систем собственной и интересующей их страны.