Несколько азербайджанцев, приехавших в Стамбул из Баку, ограбили в Турции текстильную фирму и грузовую компанию на общую сумму 250 тысяч долларов, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Первое ограбление состоялось 8 октября в стамбульском районе Фатих. Два вооруженных человека в масках ворвались в офис текстильной фирмы, применили силу в отношении находившихся там людей и забрали из кассы 130 тысяч долларов. Ограбление было заснято на видеокамеры.

Пока полиция проводила расследование, преступники совершили еще одно нападение. 1 ноября в том же районе они «навестили» компанию, занимающуюся грузоперевозками. Грабителей было уже трое. Как и в первом случае, они были вооружены и надели маски.

На этот раз банда унесла 120 тысяч долларов, но из-за вмешательства полиции преступникам пришлось убегать. В результате один из членов банды был пойман. Им оказался 28-летний Вели В.

Он сознался, что оба ограбления совершили одни и те же люди. Также выяснилось, что азербайджанцы специально прибыли в Стамбул из Баку ради грабежа и сразу после второго преступления двое из них покинули страну. Вели также признался, что во время второго нападения преступники надели на себя много одежды, чтобы потом снять верхнюю и замести следы.

Сообщается, что грабители незаконным путем переправили деньги за пределы Турции. Полиция уже выявила имена других преступников и ведет работу по их поимке. А Вели В. уже сидит за решеткой.