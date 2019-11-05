Ильхам Алиев наградил группу работников SOCAR
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении группы работников Государственной нефтяной компании Азербайджана орденами и медалями по случаю 70-летнего юбилея Нефтяных камней.
Согласно распоряжению, по случаю 70-летнего юбилея Нефтяных камней и за заслуги в развитии нефтяной промышленности награждаются следующие работники Государственной нефтяной компании Азербайджана:
орденом "Эмэк" 3-й степени;
Агаев Багыш Агагулу оглу,
Алиев Яшар Ашыр оглу,
Магеррамов Яшар Узеир оглу,
медалью"Терегги";
Абдуллаев Энвер Амираслан оглу,
Будагов Аладдин Магомед оглу,
Амралиев Рафиг Мехи оглу,
Аскеров Аскер Акпер оглу,
Исмаилов Рагимулла Дадаш оглу,
Мустафаев Иззат Мехти оглу,
Тагиев Мардан Мирза оглу.