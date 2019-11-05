Ильхам Алиев наградил группу работников SOCAR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении группы работников Государственной нефтяной компании Азербайджана орденами и медалями по случаю 70-летнего юбилея Нефтяных камней.

Согласно распоряжению, по случаю 70-летнего юбилея Нефтяных камней и за заслуги в развитии нефтяной промышленности награждаются следующие работники Государственной нефтяной компании Азербайджана:

орденом "Эмэк" 3-й степени;

Агаев Багыш Агагулу оглу,

Алиев Яшар Ашыр оглу,

Магеррамов Яшар Узеир оглу,

медалью"Терегги";

Абдуллаев Энвер Амираслан оглу,

Будагов Аладдин Магомед оглу,

Амралиев Рафиг Мехи оглу,

Аскеров Аскер Акпер оглу,

Исмаилов Рагимулла Дадаш оглу,

Мустафаев Иззат Мехти оглу,

Тагиев Мардан Мирза оглу.

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