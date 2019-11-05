Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев, которая была экстренно госпитализирована 6 ноября, перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный агентом артистки.

«Денев перенесла ишемический инсульт легкой степени, а значит, ее здоровье и состояние скоро восстановятся. К счастью, обошлось без проблем с сердцебиением и другими жизненными функциями», — говорится в заявлении, сделанном агентом Клер Блондель по просьбе родственников Денев.

В заявлении родственников говорится, что 76-летняя Денев возьмет короткий перерыв в работе. В настоящий момент она снимается в картине Эммануэль Берко «Его жизнь», работа над которой идет в пригороде Парижа.

Ранее 6 ноября стало известно о госпитализации актрисы. Ее состояние при этом разные источники описывали противоречиво — от «тяжелого» до «переутомления».