Бывший глава МИД Украины в ярости швырнул документы в Лаврова

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин признался, что однажды на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поступил не очень дипломатично в отношении коллеги.

В эфире программы "Хроники необъявленной войны" 24-го телеканала Климкин рассказал о встрече мировых лидеров и глав внешнеполитических ведомств в Минске, посвященных урегулированию украинского кризиса. По его словам, переговоры проходили в эмоциональной атмосфере. Участники диалога иногда переходили на повышенный тон, а когда речь зашла о списках российских и украинских заключенных, Климкин сорвался на Лаврове, швырнув в него лежавшие под рукой бумаги.

"Кинул документы, но не прямо в лицо", - сказал Климкин.

По его словам, в тот момент с ними находились представители немецкой и французской сторон.

Климкин не смог однозначно сказать, сожалеет ли он о своем поступке или нет. Он назвал Лаврова "циничным человеком" и предположил, что российский министр пытался отвлечь внимание остальных министров иностранных дел от вопроса с тем, чтобы его между собой спокойно решили лидеры стран.