На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Хатаинского района Баку, сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС.

На место сразу же выехали специалисты пиротехники и кинологическая группа МЧС, а также специалисты Национального агентства по разминированию территорий ANAMA.

При осмотре обнаруженных боеприпасов было установлено, что они непригодны к боевому использованию, но вместе с тем представляют опасность для жизни людей.

В общей сложности с территории были изъяты четыре артиллерийских снаряда, которые были вывезены на специальный полигон ANAMA.