КНДР выступила против учений США и Южной Кореи

Посол по особым поручениям МИД КНДР Квон Чжон Гын назвал новым витком напряженности планы США и Южной Кореи провести совместные учения на Корейском полуострове.

По данным ЦТАК, эти действия являются декларацией курса на конфронтацию в отношениях, особенно на фоне провала переговоров США и КНДР в Стокгольме месяц назад.

Чжон Гын подчеркнул, что США снова ведут себя как «страна-гегемон, решающая проблемы силой и разрушающая безопасность в мире».

Таким образом, шаги Вашингтона «тушат искры диалога между США и КНДР, которые понемногу начали зарождаться», констатировали в Пхеньяне.

Кроме того, КНДР готова пересмотреть «уже принятые меры», так как не намерена «молча наблюдать за безрассудными военными шагами США».