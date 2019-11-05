Нарколог объяснил, как вейпы убивают людей

В жидкостях для вейпов (электронных сигарет) присутствует целый ряд опасных для человека веществ. Это гликоль, глицерин и пропиленгликоль, а также токсичные фенолы, которые раздражают глаза, кожу и слизистые оболочки, и формальдегид, вызывающий рак.

Также в этих жидкостях есть свинец, вредный для нервной и сердечно-сосудистой систем. При нагревании все это попадает в организм вейпера. Кроме того, при нагревании стика с пропиленгликолем и табаком выделяются потенциальные канцерогены, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. Его слова приведены на сайте ведомства.

Врач подчеркнул, что многие переходят на вейпы, потому что боятся заболеть раком от курения обычных сигарет. Но абсолютно все формы курения вредны для организма. Кроме того, многие вейперы, привыкнув к никотину, все равно начинают курить обычные сигареты. Единственный способ не портить здоровье — это полный отказ от курения, заключил Холдин.

Напомним, ранее стало известно, что в США 18 любителей вейпинга умерли от некой «загадочной» болезни легких. Количество заболевших превысило 1 тыс. человек.