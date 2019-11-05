Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Согласно данным издания, в распоряжении России оказалась одна из израильских ракет, используемых в системе противоракетной обороны «Праща Давида».

Израиль запустил две такие ракеты, при этом только одна достигла цели. Вторая в результате сбоя упала на сирийской территории. Военные Сирии вывезли ракету с места крушения и доставили ее на сирийско-российскую военную базу, после чего она была доставлена в Москву.

Важность изучения израильской ракеты объясняется тем, что система «Праща Давида» по возможностям сопоставима с российской системой C-400.