Демократы празднуют победу на губернаторских выборах в штате Кентукки. Хотя в этот же день прошли выборы губернатора и в Миссисипи, но они не привлекли такого внимания. В Миссисипи, традиционно республиканском штате, победил кандидат-республиканец, эка невидаль. А вот то, что в республиканском Кентукки выиграл демократ – это сенсация.

Через год в это время Америка и весь мир узнают имя нового президента США. Несмотря на все неприятности, из которых не только не может выбраться, но лишь погружается еще больше, Дональд Трамп все еще рассматривается как вполне вероятный победитель. Как его сторонники, так и его оппоненты ловят любые знаки, которые свидетельствуют о будущем результате или указывают, как добиться победы. Прошедшие во вторник местные выборы рассматривают прежде всего под этим углом.

Справедливости ради следует сказать, что проигравший действующий губернатор Мэтт Бевин пока оказывается признать свое поражение: от Энди Бешира его отделяет меньше пяти тысяч голосов, и Бевин пока надеется на какое-то чудо, которое позволит ему оспорить поражение. Поражение тем более обидное, поскольку в 2016 году Дональд Трамп выиграл в Кентукки с большим отрывом, больше 30%, у Хиллари Клинтон. Сам президент приезжал поддержать губернатора буквально за день до голосования, и специально даже заявил на большом митинге, что тот просто не может проиграть, это будет очень плохая новость, «ты не можешь так поступить со мной».

Мэтт Бевин в своем штате непопулярная фигура, и свою кампанию он построил полностью на том, какой он преданный сторонник Дональда Трампа: «Кентукки – штат Трампа, даже не сомневайтесь в этом!» - заявлял он в своих выступлениях. Его противник, прокурор штата Энди Бешир, сын последнего губернатора-демократа, возглавлявшего Кентукки больше двадцати лет назад, наоборот, напирал исключительно на местную повестку, а по поводу дел в Вашингтоне осторожно заявил, что готов работать с любым президентом, и не развивал идею импичмента. Это принесло свои плоды.

Победа демократа в Кентукки тем более болезненна для республиканцев, поскольку отсюда в Сенат избирался лидер сенатского республиканского большинства Митч МакКоннел. Удар получился сдвоенным.

С одной стороны, такой результат свидетельствует, что магия Трампа закончилась. Мало президенту приехать в традиционно республиканский штат, чтобы обеспечить победу своему кандидату. С другой стороны, демократам тоже, похоже, не следует рассчитывать, что победу в президентской кампании им принесет исключительно тема импичмента. Без проработки и грамотной презентации ответов на вопросы, которые каждый день беспокоят рядовых американцев, выборы не выиграть. Разборки в Вашингтоне, как бы они ни были важны, все же не составляют главной части в жизни избирателей.