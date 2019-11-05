Завтра в 21:55 по бакинскому времени в Никосии начнется матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы между кипрским АПОЭЛ и азербайджанским « Карабах ом».

Сегодня в 21:15 на стадионе GSP, где пройдет игра, должна была состояться традиционная предматчевая пресс-конференция главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова. Однако, по сообщению кипрских СМИ, Гурбанов отменил встречу с журналистами. Причиной тому послужило отсутствие интереса со стороны кипрских СМИ, а также потому, что в Никосию не приехали азербайджанские журналисты.

При этом главный тренер «Карабаха» поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с пресс-службой клуба:

«Завтра соперник будет жаждать победы. АПОЭЛ будет играть в родных стенах. Мы не сможем 90 минут играть в одинаково высоком темпе и только атаковать. Возможно, будем играть от обороны, на контратаках. Постараемся встречать соперника вдалеке от наших ворот.

В футболе иногда контролируешь мяч 90 минут, но забиваешь после контратак. В последнее время мы часто видим такие мячи. АПОЭЛ настроен по максимуму играть в атаке, победить. Это нормально. Мы другого и не ждали. В любом случае постараемся быть внимательными как при контратаках, так и при контроле мяча».

Напомним, что в Баку «Карабах» и АПОЭЛ сыграли вничью 2:2. У «Карабаха» 4 очка, у люксембургского «Дюделанжа» - 3, у АПОЭЛ – 1. Лидирует испанская «Севилья», у которой 9 очков.