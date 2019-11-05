Протесты в Ираке: десятки пострадавших

В среду столицу Ирака вновь захлестнули антиправительственные демонстрации, которые переросли в столкновения с полицией.

По данным телеканала Al-Sumaria, силовики разгоняли протестующих в Багдаде слезоточивым газом.

Наиболее ожесточенные столкновения произошли в районе мостов Джиср аль-Ахрар и Джиср аш-Шухада, от удушья здесь пострадали 25 человек.

Около здания Центробанка силовики открыли стрельбу по демонстрантам и застрелили двоих сотрудников финансового учреждения — мужчину и женщину. Еще один человек получил ранения.

Манифестации в Ираке продолжаются с начала октября, жители страны протестуют против безработицы, коррупции и плохих условий жизни, требуя отставки правительства.