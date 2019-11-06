Россиянка утонула в горах семечек
Сотрудница предприятия на станции Сара в Оренбургской области свалилась в заполненный семенами подсолнечника металлический короб и задохнулась, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 1 ноября. 58-летняя женщина выполняла работы по сушке на складе участка АО «Саринский элеватор». После падения в короб ее затянуло в воронку, по которой подавались семена. Она умерла в результате механической асфиксии от закрытия дыхательных путей.
Следователи начали доследственную проверку инцидента.