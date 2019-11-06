Мамед Эфендиев, отдел экономики 6 ноября 2019, 23:10

В СМИ опубликован отчет Всемирного экономического форума (ВЭФ - известная так же, как Давоская организация) «Индекс глобальной конкурентоспособности», который наглядно продемонстрировал достижения Азербайджана в различных сферах экономики. Это можно назвать достойным ответом на безосновательные заявления оппозиционных лидеров и экспертов, в частности лидера экстремистской оппозиции Али Керимли, о неэффективности масштабных экономических реформ, которые проводятся в стране. Думается, обвинять столь солидную международную организацию в предвзятости даже у них язык не повернется. Каким же видится конкурентоспособность азербайджанской экономики глазами ВЭФ? В целом в Индексе глобальной конкурентоспособности Азербайджан занял 58-е место среди 141 страны, поднявшись на 11 ступеней за 2019 год, прибавив 2,7 балла (62,7 балла). А по показателю "Быстрота реагирования правительства на изменения", вопреки некоторым утверждениям недругов, мы заняли пятое место, оставив далеко позади страны СНГ. Первое место в СНГ страна заняла и в "Индексе глобальной конкурентоспособности талантов 2019", где Азербайджан продвинулся на 14 ступеней и занял 43 место среди 125 стран.

Не хуже достижения страны и в отдельных сферах реальной экономики. Трудно даже поверить, но мы заняли 12 место (из 141) по показателю «Эффективность авиатранспортных услуг», опередив при этом многие развитые страны. Да, мы опередили такие страны, как Бельгия (19 место), Австралия (23), Франция (24), Германия (28), Канада (37) и другие. Впереди лишь Сингапур, Нидерланды, Финляндия, Швейцария и несколько других развитых стран. Зато оставили далеко позади своих соседей - Турцию (31 место), Россию (52), Грузию (86) и Иран (132). Но Азербайджан транспортный лидер не только в сфере авиации. Страна стала лидером и по показателю «Эффективность услуг морских портов» среди стран СНГ, заняв в общем рейтинге 25 место. За ней следуют Россия (47 место), Казахстан (99), Молдова (127), Кыргызстан (138) и Таджикистан (139). Напомним, что данные по Беларуси и Узбекистану в рейтинге не учитываются. А по качеству дорожной инфраструктуры мы заняли 27 место, опередив даже Турцию (31), Великобританию (36), Литву (39), Италию (53) и ряд других европейских стран. Лучше дорожная инфраструктура оказалась в Сингапуре (1 место), Нидерландах (2), Австрии (6), Испании (11) и Германии (22).