Мировые финансовые институты отвечают Али Керимли только цифры, и ничего кроме цифры
В СМИ опубликован отчет Всемирного экономического форума (ВЭФ - известная так же, как Давоская организация) «Индекс глобальной конкурентоспособности», который наглядно продемонстрировал достижения Азербайджана в различных сферах экономики. Это можно назвать достойным ответом на безосновательные заявления оппозиционных лидеров и экспертов, в частности лидера экстремистской оппозиции Али Керимли, о неэффективности масштабных экономических реформ, которые проводятся в стране. Думается, обвинять столь солидную международную организацию в предвзятости даже у них язык не повернется. Каким же видится конкурентоспособность азербайджанской экономики глазами ВЭФ?
В целом в Индексе глобальной конкурентоспособности Азербайджан занял 58-е место среди 141 страны, поднявшись на 11 ступеней за 2019 год, прибавив 2,7 балла (62,7 балла). А по показателю "Быстрота реагирования правительства на изменения", вопреки некоторым утверждениям недругов, мы заняли пятое место, оставив далеко позади страны СНГ. Первое место в СНГ страна заняла и в "Индексе глобальной конкурентоспособности талантов 2019", где Азербайджан продвинулся на 14 ступеней и занял 43 место среди 125 стран.
Не хуже достижения страны и в отдельных сферах реальной экономики. Трудно даже поверить, но мы заняли 12 место (из 141) по показателю «Эффективность авиатранспортных услуг», опередив при этом многие развитые страны. Да, мы опередили такие страны, как Бельгия (19 место), Австралия (23), Франция (24), Германия (28), Канада (37) и другие. Впереди лишь Сингапур, Нидерланды, Финляндия, Швейцария и несколько других развитых стран. Зато оставили далеко позади своих соседей - Турцию (31 место), Россию (52), Грузию (86) и Иран (132).
Но Азербайджан транспортный лидер не только в сфере авиации. Страна стала лидером и по показателю «Эффективность услуг морских портов» среди стран СНГ, заняв в общем рейтинге 25 место. За ней следуют Россия (47 место), Казахстан (99), Молдова (127), Кыргызстан (138) и Таджикистан (139). Напомним, что данные по Беларуси и Узбекистану в рейтинге не учитываются. А по качеству дорожной инфраструктуры мы заняли 27 место, опередив даже Турцию (31), Великобританию (36), Литву (39), Италию (53) и ряд других европейских стран. Лучше дорожная инфраструктура оказалась в Сингапуре (1 место), Нидерландах (2), Австрии (6), Испании (11) и Германии (22).
Можно привести достижения Азербайджана и в других сферах экономики, но, думается, и перечисленных достаточно. Хотя один важный момент заслуживает внимания. Сегодня экономика не может развиваться ветхими методами, поэтому упор делается в основном на инновационные компании. Чем больше таких компаний в стране, тем выше прогнозы по развитию экономики. И вот по росту инновационных компаний Азербайджан занял в рейтинге «Индекс глобальной конкурентоспособности» 21 место в мире. До Израиля (1 место), США (2), Нидерландов (4), Дании (9), Гонконга (16), конечно, не дотянули. Но зато опередили такие авторитеты, как Канада (25 место), Австралия (28), Япония (30), Франция (31).
Да, рост инновационных компаний, несомненно, приведет и к росту экономики страны в целом. И если мы уже сегодня конкурируем по многим показателям с ведущими странами мира, то можно не сомневаться, что с такими темпами экономика Азербайджана уже в ближайшей перспективе окажется в числе самых передовых. А что такое высокая конкурентоспособность, думается, объяснять не надо.