Лидеры США и Китая ищут место для встречи

Лидеры США и Китая могут встретиться для обсуждения торгового соглашения в декабре на территории Швеции или Швейцарии.

По данным Reuters, в Белом доме сообщили об активном обсуждении будущего места и времени встречи после отмены саммита АТЭС в Чили, на котором Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны были провести переговоры.

При этом в Белом доме не исключили, что заключение торговой сделки может быть отложено на неопределенный срок.

В качестве места встречи рассматриваются также несколько стран в Азии, но пока не говорится, какие именно. При этом предложение Трампа провести переговоры в штате Айова уже не обсуждается.