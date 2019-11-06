Читатели haqqin.az знают о запрете продажи милитаристской символики России, а также с изображением Путина в крупном торговом центре в Риге в магазине сети, принадлежащей российскому рэперу. Только что министр внутренних дел Латвии послал недвусмысленный сигнал этому поп-исполнителю, опубликовав заявление.

Как мы сообщали, Латвия запретила недавно въезд в страну российскому певцу грузинского происхождения Григорию Лепсу (Лепсверидзе). Теперь, похоже, на очереди попадания в «черный список» скандальный Тимати.

В нем министр Сандис Гиргенс призвал хип-хопера уважать Латвию, делать праивльные выводы и напомнил о санкциях за пропаганду агрессивных действий.

Концерт этого исполнителя запланирован в Риге на 21 ноября, три дня спустя после национального праздника — 101-й годовщины со дня провозглашения независимости Латвии.

Местное агентство информации LETA поинтересовалось у министра не планирует ли он включить и этого представителя российского шоу-бизнеса в «черный список».

В ответ министр сказал, что он не желает лить воду на мельницу машины российской пропаганды и в Латвии и без того хватает «Павликов Морозовых, которые готовы продаться в интересах России». Его больше интересует ситуация внутри страны, деятельность ведомства на ограничение местных антигосударственных элементов. При этом С.Гиргенс пояснил, что, фактически, имея в виду воздействие так называемой российской «мягкой силы», большую часть российских гастролеров следовало бы включить в список нон-грата.

Но, по его мнению, это не рационально и не разумно. По его словам, он старается разделять культуру и политику. Тут вопрос щекотливый. Ведь именно С.Гиргенс посетил в Юрмале этим летом концерт Григория Лепса, чем вызвал острую критику и со стороны коллег по правительственной коалиции, и общественности.

Вероятно, сегодняшнее послание в адрес Тимати — это его ответ на ту критику. В комментариях он подчеркнул, что подобные решения не должны быть эмоциональными, а взвешенными и доказательными.