И вот на прошлой неделе список «гастрономических» протестов пополнил громкий скандал в Израиле, связанный с… турецкими помидорами, которые компания «Бихорей Сде-Даром» - официальный поставщик свежих овощей и фруктов для Армии обороны Израиля – имела неосторожность завезти на одну из военных баз.

Как выясняется, желудок как был, так и остается безошибочным индикатором уровня патриотизма нации и её готовности к самопожертвованию. Достаточно вспомнить «Бостонское чаепитие», с которого началась американская революция. Или массовый бойкот граждан Южной Кореи, объявленный японским безалкогольным напиткам. Не говоря уже об отказе шведов и ирландцев покупать сельхозпродукцию, выращенную еврейскими поселенцами на Западном берегу реки Иордан.

Следует признать, что последовавший за этим взрыв общественного негодования, наиболее точно отраженный в заголовке: «На радость Эрдогану: солдат ЦАХАЛа кормят помидорами из Турции!», стал для многих полной неожиданностью. Даже если принять во внимание, что Израиль потребляет ежегодно 180 тысяч тонн помидоров, трудно представить, что у девяти миллионов граждан еврейского государства, живущих в условиях затянувшегося политического кризиса, ракетных обстрелов ХАМАСа, неутвержденного бюджета и вызовов извне, нет более серьезных поводов для возмущения...

Большинство журналистов объяснили эту реакцию «особой чувствительностью» темы турецко-израильских отношений, которые, подобно железнодорожному составу без локомотива, катятся под откос. И подтвердили свой вывод социологически проверенной готовностью подавляющего большинства израильтян, которые еще лет десять назад воспринимали Турцию чуть-ли не как братское государство, поддержать любую антитурецкую инициативу членов Кабинета министров или депутатов Кнессета, будь то объявление массового бойкота курортам Анталии и Бодрума, поддержка курдского сепаратизма или признание "геноцида армян".

К сожалению, значительно меньший акцент был сделан на анализ экономических причин скандала, которые и объясняют столь неоднозначную реакцию.

Следует отметить честность руководства компании «Бихорей Сде-Даром», которая завезла турецкие помидоры на базу ЦАХАЛа. В свое оправдание они могли бы сказать: «Да, по условиям тендера мы должны отдавать предпочтение отечественному производителю, но жесткого ограничения на поставку импортных овощей в условиях тендера нет».

И это правда.

Они могли сказать, что нестабильная экономическая ситуация в Турции и значительное падение курса лиры привели к резкому падению цен на аграрную продукцию, вследствие чего импортируемые турецкие помидоры и даже выведенный израильскими фермерами сорт «черри», стоят значительно дешевле, чем местные.

И это тоже правда.

Но руководство компании дало ответ, после которого дальнейшее обсуждение теряет смысл:

«Импорт турецких помидоров был вызван не поисками выгоды, хотя она, безусловно, имеет место, а отсутствием должного предложения на отечественном рынке…»

Что, кстати, не отрицают сами представители израильского аграрного сектора, призывающие государство в условиях кризиса отрасли, вызванного недородом, …перекрыть доступ сельхозпродукции Турции на израильский рынок, поскольку турецкий импорт привел к неправомерному падению рыночных цен:

«Мы не можем честно конкурировать с зарубежными производителями, так как у нас выше затраты на рабочую силу, на воду… - утверждает Цви Алон, глава Всеизраильской ассоциации овощеводов. – Отказываясь от поддержки отечественных аграриев, государство разрушает нашу отрасль. У многих фермеров нет денег, чтобы собрать урожай…»