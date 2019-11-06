Турция-Израиль: прошла любовь, завяли помидоры… наша корреспонденция
Как выясняется, желудок как был, так и остается безошибочным индикатором уровня патриотизма нации и её готовности к самопожертвованию. Достаточно вспомнить «Бостонское чаепитие», с которого началась американская революция. Или массовый бойкот граждан Южной Кореи, объявленный японским безалкогольным напиткам. Не говоря уже об отказе шведов и ирландцев покупать сельхозпродукцию, выращенную еврейскими поселенцами на Западном берегу реки Иордан.
И вот на прошлой неделе список «гастрономических» протестов пополнил громкий скандал в Израиле, связанный с… турецкими помидорами, которые компания «Бихорей Сде-Даром» - официальный поставщик свежих овощей и фруктов для Армии обороны Израиля – имела неосторожность завезти на одну из военных баз.
Следует признать, что последовавший за этим взрыв общественного негодования, наиболее точно отраженный в заголовке: «На радость Эрдогану: солдат ЦАХАЛа кормят помидорами из Турции!», стал для многих полной неожиданностью. Даже если принять во внимание, что Израиль потребляет ежегодно 180 тысяч тонн помидоров, трудно представить, что у девяти миллионов граждан еврейского государства, живущих в условиях затянувшегося политического кризиса, ракетных обстрелов ХАМАСа, неутвержденного бюджета и вызовов извне, нет более серьезных поводов для возмущения...
Большинство журналистов объяснили эту реакцию «особой чувствительностью» темы турецко-израильских отношений, которые, подобно железнодорожному составу без локомотива, катятся под откос. И подтвердили свой вывод социологически проверенной готовностью подавляющего большинства израильтян, которые еще лет десять назад воспринимали Турцию чуть-ли не как братское государство, поддержать любую антитурецкую инициативу членов Кабинета министров или депутатов Кнессета, будь то объявление массового бойкота курортам Анталии и Бодрума, поддержка курдского сепаратизма или признание "геноцида армян".
К сожалению, значительно меньший акцент был сделан на анализ экономических причин скандала, которые и объясняют столь неоднозначную реакцию.
Следует отметить честность руководства компании «Бихорей Сде-Даром», которая завезла турецкие помидоры на базу ЦАХАЛа. В свое оправдание они могли бы сказать: «Да, по условиям тендера мы должны отдавать предпочтение отечественному производителю, но жесткого ограничения на поставку импортных овощей в условиях тендера нет».
И это правда.
Они могли сказать, что нестабильная экономическая ситуация в Турции и значительное падение курса лиры привели к резкому падению цен на аграрную продукцию, вследствие чего импортируемые турецкие помидоры и даже выведенный израильскими фермерами сорт «черри», стоят значительно дешевле, чем местные.
И это тоже правда.
Но руководство компании дало ответ, после которого дальнейшее обсуждение теряет смысл:
«Импорт турецких помидоров был вызван не поисками выгоды, хотя она, безусловно, имеет место, а отсутствием должного предложения на отечественном рынке…»
Что, кстати, не отрицают сами представители израильского аграрного сектора, призывающие государство в условиях кризиса отрасли, вызванного недородом, …перекрыть доступ сельхозпродукции Турции на израильский рынок, поскольку турецкий импорт привел к неправомерному падению рыночных цен:
«Мы не можем честно конкурировать с зарубежными производителями, так как у нас выше затраты на рабочую силу, на воду… - утверждает Цви Алон, глава Всеизраильской ассоциации овощеводов. – Отказываясь от поддержки отечественных аграриев, государство разрушает нашу отрасль. У многих фермеров нет денег, чтобы собрать урожай…»
Как и любое правительство, Кабинет министров Израиля привык к подобным обращениям. Но в данном случае важно подчеркнуть, что израильское сельское хозяйство во многом существует и развивается за счет государственной поддержки отечественного производителя, защиты его конкурентоспособности и жесткого ограничения импорта. Чем и объясняется тот факт, что, к примеру, линейка молочных продуктов стоит в Израиле почти в два раза дороже, чем в Евросоюзе.
Тем не менее призыв поддержать отечественных фермеров и покупать только «свои» помидоры уже поступил (правда, в весьма своеобразной форме) от израильского Министерства сельского хозяйства, выпустившего специальную инструкцию, которая призвана помочь потребителю отличать местную продукцию от импортной.
Как выясняется, все просто: помидоры, выращенные в Израиле, поступают на прилавки с хвостиками. То есть, с частью плодоножки, благодаря которой они при хранении лучше доходят до спелости. Если же плодоножки нет – чтобы исключить попадание вредоносов, импортеры имеют право завозить в Израиль только очищенные плоды – значит, помидоры привозные.
Сразу же после ознакомления с инструкцией Минсельхоза, я почувствовал прилив патриотизма, сел в машину, доехал до ближайшего супермаркета, долго рылся в лотке, доверху наполненном алыми томатами, но ни одного помидора с «хвостиком» я так и не нашел.
Турецкие…
«Радуйся, Турция!», - подумал я про себя и купил полтора кило.