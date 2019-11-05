Глава ОБСЕ обсудил с посредниками карабахский конфликт
Глава МИД Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Как сообщает сайт МИД Словакии, во встрече также принимал участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.
На встрече обсуждались последние события в связи с нагорно-карабахским конфликтом и перспективы его урегулирования.
«Я рад, что сопредседатели Минской группы продолжают вместе со сторонами обсуждения о дальнейших мерах по снижению напряженности и созданию условий для примирения», - сказал Лайчак.