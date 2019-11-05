Эрдоган и Трамп подтвердили дату встречи

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп подтвердили в ходе телефонных переговоров, что встретятся в Вашингтоне 13 ноября. Об этом говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

Накануне Эрдоган заявил, что пока не решил, состоится ли его визит в США 13 ноября, он примет решение по итогам телефонных переговоров с Трампом.

"Наш президент провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Оба лидера подтвердили свою встречу в Вашингтоне 13 ноября по приглашению президента США.

Стороны также обсудили двухсторонние отношения и региональные проблемы", - говорится в сообщении.