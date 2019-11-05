В США признали, что не ожидали падения Берлинской стены

Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер заявил, что падение Берлинской стены в 1989 году стало сюрпризом для американской разведки.

Выступая в Университете Джорджтауна, он ответил на вопрос об ожиданиях США по этому поводу, так как в 1989—1992 годах возглавлял американскую дипломатию.

«Насколько мне известно, у нас не было заранее никакой информации, никаких разведданных об этом», — сказал он.

По словам Бейкера, о падении стены он узнал из записки, которую ему передали во время обеда с президентом Филиппин. Он сразу же поднял за это тост и направился в Белый дом на встречу с президентом Джорджем Бушем-старшим для обсуждения дальнейших действий.