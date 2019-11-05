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Сбор урожая хлопка в этом году подходит к концу. Согласно последним оперативным данным, опубликованным Государственным комитетом статистики, до 6 ноября было собрано и передано в приемные пункты более 271 тысячи тонн продукции. Это самый высокий показатель начиная с 2013 года, когда был дан толчок развитию хлопководства в Азербайджане.

И это еще не конец. Сбор урожая пока не завершен, и Министерство сельского хозяйства заявляет, что удастся уложиться в оптимальные сроки. Но и по имеющимся на сегодняшний день показателям можно подвести некоторые итоги года для хлопковой промышленности страны. Если на сегодняшний день в приемные пункты сдана 271 тысяча тонн продукции, то в прошлом году Минсельхоз завершил сезон с показателем в 233 тысячи. В этом году уже собрано на 38 тысяч тонн хлопка больше. И это при том, что в прошлом году в Азербайджане хлопок был посажен на территории в 132,512 гектара, а в этом году из-за изъятия низкоурожайных земель из севооборота посевная площадь была сокращена до 100,1 га. Таким образом, количество посевных площадей, выделенных под хлопок, за год уменьшилось на 32,401 га, а объем продукции увеличился на 38 000 тонн. В последние годы эксперты подчеркивали необходимость перехода от экстенсивного метода уборки хлопка к интенсивному, предлагая повысить производительность не за счет увеличения посевных площадей, а повышения урожайности. Новое руководство Минсельхоза также поддержало эту идею и воплотило ее в жизнь. Конечно, переход к интенсивному методу таит в себе определенные риски, но при правильно налаженной работе они минимальны. В этом году министр сельского хозяйства провел в регионах многочисленные встречи, связанные с хлопководством. Фермеры прошли обучение, им было рекомендовано выращивать хлопок в соответствии с правилами агротехнического обслуживания. Были решены актуальные проблемы по обеспечению хлопковых площадей удобрениями, осуществлены мобильные продажи удобрений, и главное - в 2019 году был минимизирован ручной сбор хлопка. По данным министерства, 93 процента урожая было собрано в этом году с помощью комбайнов. Этот фактор оказал значительное влияние как на темпы сбора урожая (ранее сбор хлопка продолжался до января), так и уменьшение потерь. Проделанная работа должна была повлиять на производительность и доказать необходимость перехода от экстенсивного к интенсивному методу производства хлопка.

В прошлом году средняя урожайность на хлопковой площади в 132,512 га составляла 17,6 центнера на гектар, а теперь эта цифра выросла как минимум на 10 центнеров. По состоянию на 6 ноября, средняя урожайность составляет 27,07 центнера. Это самый высокий показатель за последние годы. Мероприятия по государственной поддержке хлопководства масштабнее, чем в других областях. В прошлом году закупочная цена хлопка увеличилась еще на 50 манатов. В настоящее время фермеры получают 650 манатов за тонну хлопка 1-го сорта, 630 манатов - за 2-й сорт, 590 манатов – за 3-й сорт и 550 манатов – за 4-й. Кроме того, государство выплачивает фермеру субсидию в размере 100 манатов за каждую тонну сданного хлопка. Меры государственной поддержки включают также лимитированную продажу удобрений фермерам со скидкой 70 процентов. С 2020 года государственная поддержка хлопководства еще более расширится. Хлопок является одной из немногочисленных технических культур, за которую фермер будет получать субсидии как на посев, так и на продукцию. Коэффициенты, объявленные Советом аграрных субсидий на следующий год, показывают, что фермер, выращивающий хлопок, будет получать субсидию в размере 220 манатов за каждый гектар площади и 100 манатов за тонну хлопка. То есть, если фермер вырастил в среднем от 30 центнеров урожая, то он получит субсидию в размере 520 манат с 1 гектара, на 40 центнеров – 620 манатов, на 50 центнеров - 720 манатов. При этом 50 центнеров – это вовсе не фантастический показатель для Азербайджана. В этом году в Барде, Саатлы, Сабирабаде, Агджабеди и Бейлагане достаточно фермеров, собравших в среднем 40-50 центнеров урожая.

В этом году в Азербайджане были опробованы посевы хлопка по китайской, греческой и турецкой технологиям. В заявлении официальных лиц Минсельхоза говорится, что в результате внедрения всех трех технологий была достигнута высокая производительность. Если это так, то основной целью в ближайшие годы должно стать расширение посевных площадей на основе этих технологий. Производительность может увеличиваться за счет следования правилам агротехнического обслуживания, путем расширения мер государственной поддержки, однако этот процесс требует внедрения инноваций. Наблюдения показывают, что министерство крайне заинтересовано в этом вопросе. Об этом говорит испытание различных технологий, использование современных дронов для обработки посевов, а также сбор хлопка с использованием самых современных технологий, доступных сегодня.