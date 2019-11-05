Глава аппарата Белого дома отказался давать показания в Конгрессе

Вызванный в Конгресс для дачи показаний и. о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни не будет участвовать в слушаниях по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Советник президента Келлиэнн Конуэй заявила, что у Малвэни нет планов выступать перед демократами в Палате представителей на заседании, которое назначено на эту неделю.

Сама советник пока не была вызвана на допрос по делу об импичменте, но признала, что ее не особо волнует этот вопрос, отмечает газета The Hill.

Конгрессмены ожидали, что Малвэни прольет свет на «украинский скандал», который разгорелся после телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.