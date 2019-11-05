Известный российский блогер азербайджанского происхождения Субхан Мамедов (Субо) собирался выбежать на поле во втором тайме матча Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус», который проходил в среду в Москве, но упал с трибуны.

В результате Мамедов, у которого 3,3 млн подписчиков в Инстаграме, поломал руку.

«Ребята, во втором тайме я собираюсь выйти на поле, выбежать на поле, - обещал Субо до инцидента. – Боюсь, но думаю, что у меня получится».

Следующая запись в его сториз - уже после падения. Блогер лежит на асфальте и снимает себя, ему оказывают помощь два медика — мужчина и женщина. Позднее было опубликовано фото, на котором Субхан в гипсе.