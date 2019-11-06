Эйнулла Фатуллаев 04:13

Главный вопрос в повестке дня азербайджанской оппозиции – почему не восстает народ?! Лидеры оппозиции, ухватившись за своеобразные аллопатические методы в работе с рыхлым и бледным протестным электоратом и неустоявшейся социальной базой, не по воле вовлеченной в эпизодические столкновения с властью на протяжении 26 лет, отказываются верить в выводы научных исследований и прикладной политологии. Априори обреченные, но настойчивые попытки на протяжении десятилетий всколыхнуть второе после Мейдана 1988 года всенародное протестное движение должны были натолкнуть антигероев того самого проигранного Мейдана на неизбежно заведомые историко-философские рассуждения о причинах своего трагического поражения. Хотя о какой историко-философской постановки вопроса может идти речь, отнюдь, ведь оппозиция вместе со своими лидерами – симулякр политической действительность, некая псевдовещь, какой-то мнимый образ отсутствующей реальности. Оппозиция – это не реальность, а всего лишь правдоподобие.

Последнее совещание лидеров оппозиции в хорошо забытой штаб-квартире партии «Мусават» в лишний раз утвердили меня в печальных мыслях о лжереальности этого псевдополитического института. «Почему же не восстает народ?» - этот тривиальный по содержанию, то есть с точки зрения политической аналитики, и низменный по форме, - ибо ни один приличный гражданин и даже окрыленный драматическим действом поэт не возжелает собственному народу крови, утрат и горечи, - застыл в устах антигероя нашего времени Али Керимли. Но почему-то, так называемый политик, претендующий на высшую власть в стране даже не задается актуальными вопросами современной мировой политики: скажем, почему в раздираемом неоимперской жаждой колониального порабощения утопающем в кровавых войнах Ближнем Востоке остался такой мирный, стабильный и чудесный заповедник, как Иордания? Или почему арабская весна обошла Дубай и Абу-Даби? Как же так случилось, что хаос беспорядков не перенесли в Марокко? Ни в одном из своих выступлений, политик, претендующий на высшую власть в одной из самых значимых с геополитической точки зрения стран взрывоопасного региона не затрагивает очевидную незакономерность, если не сказать противоречивость исторического процесса! Или скажем, как Али Керимли объяснит парадокс революционной страны - Кыргызстан в наиболее умиротворенной, застывшей в одной эпохе средней части необъятной Азии?! Но для того, чтобы задаваться этими и прочими актуальными вопросами современной геополитики политик должен обладать не одними оголенными нервами и свирепой жаждой возмездия, но интеллектом, аналитическим складом ума, эрудицией и осознанием соотношения сил в современном миропорядке. Как можно экстраполировать выводы своих субъективных и обобщенных наблюдений по ситуации в Судане, Венесуэле, Чили на страну со своим особенным национально-историческим путем развития?! Керимли пошел на круглый стол лидеров оппозиции во враждебный ему «Мусават» именно со своим незамысловатым вопросом. А еще вчера после позорного развала НацСовета – еще одной среди бесчисленных множест коалиций антиалиевских сил, которые раз в 2-3 года собираются и так же развеиваются по ветру вместе с новыми иллюзиями, Керимли уверял своих сторонников и соратников, что фронтистам с предателями-мусаватистами не по пути. И, дескать, мы пойдем своим (другим) путем! Керимли пытался уверить несогласных и недовольных, что все прочие оппозиционные партии потеряли народное доверие, встали на путь соглашательства с властью, растворились в безвременье. Хотя, как можно рассуждать о морали и принципах, благородстве, добродетели и чести, если речь заходит об Али Керимли? Ведь после парламентских выборов 2005 года другой антиалиевский бумажный проект под гордым названием «Свобода» принял решение о бойкотировании Милли Меджлиса, но мусаватисты вступили в сговор с властью, порвали с Керимли и гордо достали из штанин депутатские мандаты, а Народный Фронт громогласно заявил, что никогда не встанет в один ряд с предавшей идеалы свободы партией Мусават.

И что же потом? А спустя несколько лет во имя интересов народа Керимли снова пришлось объединиться с подлыми предателями мусаватистами в новом союзе бульдога с носорогом, ужа и ежа, падших и нечестивых. Всего лишь ради интересов народа! И что же потом?! После отречения известного кинорежиссера Рустама Ибрагимбекова, попавшего под знойное Солнце в азербайджанскую политическую пустыню, Керимли выдвинул в президенты домодельного ученого-историка с наколками на пальцах, который почему-то выдает свои аккуратно собранные в книжках с хорошим американским переплетом скучные сборники архивных документов за фундаментальные исторические труды. Ключевский джалилабадского розлива – Джамиль Гасанлы, этакое «дешевое резиновое изделие», променявшее Эльчибея на пост замдекана БГУ (ведь Гасанлы являлся советником президента по связям с парламентом – а учитывая, что Администрация президента находится в двух шагах от парламента, Гасанлы исполнял стратегически значимую миссию для НФА), а затем родную партию на любовь к нелепому министру Мисиру Марданову… Джамиль Гасанлы – второй дырявый резиновый сапог, они с Керимли – двух сапогов пара, незаурядный прощелыга! И вот мусаватисты покинули НацСовет, и Керимли принес клятву, что ни при какой ситуации не сядет за один стол с перевертышами-двурушниками. Но как видите, сел, все же сел. Что остается загнанному в угол политического поля вдребезги разбитому политику? Керимли принял приглашение, пришел и сел за один стол с забытыми героями 1988 года. Затерявшаяся вокруг автомобильных гаражей и профилакторий штаб-квартира забытой партии «Мусават» навеивает воспоминания о парткоме колхоза периода перестройки с заколоченными дверями и ставнями. За столом в ветхом, пыльном, загаженном помещении мрачно сидели все те же Иса Гамбар, Панах Гусейнов, Хикмет Гаджизаде…

Вот такое сборище политических идиотов и мертвецов во главе с любимым щелкунчиком Гамбара – корявым Арифом Гаджиевым, о котором тоже навсегда позабыла страна. Трудолюбивый диктор закатальского радио когда-то после краха парткома колхозов взлетел на гребне плебейской волны НФА в почетный кабинет госсоветника. Косноязычный А.Гаджилы остался в истории всего лишь одной коронной фразой: «Приход к власти НФА поддержали 14 государств, в том числе и Россия». Потом страна надолго позабыла о существовании этого угловатого деятеля, пока о нем не вспомнил Иса Гамбар. Оставшись без курительной трубки – главного атрибута харизматичного башгана и под огромными глыбами исторического времени, уставший, забытый и преданный большинством соратников Гамбар дал безобидному и несколько комичному Гаджилы порулить своей партией. Тот воспринял свою миссию в буквальном смысле: лишь каракулевая папаха и старомодные усы вернули на время забытый образ основателя доисторического Мусавата – М.Э.Расулзаде… Вполне вероятно, что читатели позабыли и еще об одном забавном персонаже времен НФА – эпатажном Хикмете Гаджизаде. Чудный совок, бесшабашный, у себя на уме, хиппи с гитарой, который с серьезным выражением лица может убедить почти каждого второго в особой миссии Мартина Лютера Кинга для Азербайджана…

В свое время Эльчибей назначил Хику, как его называли либералы НФА, послом в Россию только потому, что кроме него в Правлении НФА не было других носителей русского языка. Ну и как оставить вне нашего повествования еще одного участника бинагадинского Валдайского клуба – знаменитого «арбузного премьера» Панаха Гусейнова. Народный фольклор в Азербайджане после Брежнева возвел в свои герои именно этого балаганного торговца неспелыми арбузами. П.Гусейнов долгие десятилетия был притчей во языцех, своего рода Гарагезом (многовековой комичный тюркский образ) азербайджанской политики. Во время своей первой поездки в Швейцарию в ранге премьер-министра, как рассказывали члены делегации азербайджанского правительства, Панах Гусейнов не смог разобраться с кранами-смесителями в душевой, пожаловался администрации на неисправность, вызвал бригаду сантехников, но их экспертная оценка не устроила премьера. Гусейнов засучив рукава стал лично тестировать последние достижения цивилизованного мира… Ну и какая же азербайджанская оппозиция без Расула Гулиева?! Какая антиутопия без плотного кошелька из дорогой крокодиловой кожи?! Тем более, что обладатель этого кошелька ровно одно десятилетие олицетворял собой хищническую крокодиловую страсть в разграблении национальных богатств Азербайджана. Свято место пусто не бывает. Ушел Расул Гулиев, да здравствует Расул Гулиев, если даже нового буревестника трайбноменклатуры зовут Али Инсанов. Если даже это коварный автор теории сегрегации азербайджанского народа, жестокий фюрер, могильщик системы национального здравоохранения, губитель и душегуб политических свобод… Инсанов сидел рядом с Гамбаром, чью казнь требовал с парламентской кафедры. Инсанов сидел рядом с Панахом Гусейновым, которого сравнивал с неандертальцем. Инсанов улыбался в лицо либералу Гаджизаде своему социально непримиримому, классовому врагу. Неужели антигерои настолько наивны, что поверили в крокодиловы слезы главы ОПГ? Или может быть взял вверх набухший крокодиловый кошелек?