Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских нефтяников по случаю 70-летия Нефтяных Камней. Об этом говорится в публикации, сделанной на официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram.

В публикации говорится: «Сегодня мы отмечаем 70-летие легендарных Нефтяных Камней. Именно в этот день 1949 года азербайджанские нефтяники, добыв впервые в мире в открытом море нефть, вписали яркие страницы в нефтяную летопись не только нашей страны, но и мира в целом.

Искренне поздравляю всех азербайджанских нефтяников с юбилеем этого знаменательного события, желаю каждому из вас успехов и новых достижений!».