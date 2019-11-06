Трамп об «очень хорошем» разговоре с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

«Только что состоялся очень хороший разговор с президентом Турции Эрдоганом. Он сообщил мне, что они (турецкие военные) захватили множество боевиков ИГИЛ, которые, как сообщалось, бежали во время конфликта, в том числе жену и сестру террориста — убийцы аль-Багдади», — сообщил американский президент.

Кроме того, по словам Трампа, стороны обсудили ситуацию на турецко-сирийской границе, искоренение терроризма, прекращение боевых действий с курдами и ряд других тем. Американский президент добавил, что 13 ноября в Белом доме он проведет встречу с Эрдоганом.