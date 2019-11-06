Россия потребовала сократить ядерное вооружение Британии и Франции

Дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без участия Великобритании и Франции. Такое заявление сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Москва выступает за привлечение Лондона и Парижа в договор о контроле над вооружениями. При этом Ермаков отметил, что США могут вести такой диалог с Китаем, и в случае успеха, Россия поддержит это. При этом представитель МИД выразил мнение, что «насильно затащить в диалог по стратегическим вооружениям не получится».

22 августа глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия расширяет свой ядерный арсенал для противостояния США. Эспер считает, что именно с этим связан взрыв на военном полигоне в Архангельской области, произошедший 8 августа. Он заявил, что при продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) нужно учитывать все новое оружие, которое разрабатывает Москва.

До этого президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудили, в частности, возможность продления СНВ-3 и заключения аналогичного соглашения между США, Россией и Китаем.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года.