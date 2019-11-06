Британская королева отказалась от натурального меха

Королева Великобритании Елизавета Вторая отказалась впредь приобретать новую одежду из натурального меха. Об этом заявил представитель Букингемского дворца, уточнив, что королевской семье не придется избавляться от части имеющейся меховой одежды. Елизавета Вторая продолжит носить существующие в ее гардеробе изделия из меха, подчеркнули во дворце, пишет Дойче велле.

"Если Ее Величеству предстоит посетить мероприятие в особенно холодную погоду, королева будет надевать одежду из искусственного меха", - пишет личная портная королевы Анджела Келли.

Активисты - защитники животных встретили решение монарха с одобрением. Позиция королевы "соотносится с поведением многих прогрессивно мыслящих потребителей, компаний и народов", заявили в организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). А в британском отделении организации Humane Society International расценили решение Елизаветы Второй как возможный сигнал того, что одежда из натурального меха больше не считается модной.

Звероводство в Великобритании запрещено более 15 лет, при этом продажа меховых изделий не является незаконной деятельностью.