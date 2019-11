Британская королева отказалась от натурального меха

"Если Ее Величеству предстоит посетить мероприятие в особенно холодную погоду, королева будет надевать одежду из искусственного меха", - пишет личная портная королевы Анджела Келли.

Активисты - защитники животных встретили решение монарха с одобрением. Позиция королевы "соотносится с поведением многих прогрессивно мыслящих потребителей, компаний и народов", заявили в организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). А в британском отделении организации Humane Society International расценили решение Елизаветы Второй как возможный сигнал того, что одежда из натурального меха больше не считается модной.

Звероводство в Великобритании запрещено более 15 лет, при этом продажа меховых изделий не является незаконной деятельностью.