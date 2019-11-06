Американский F-16 уронил ракету на Японию

Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Самолет выронил ракету вне зоны проведения учебных полетов. Информация о пострадавших или повреждениях, причиненных снарядом, не поступало.

Американские военные начали расследование произошедшего и поиски учебной ракеты. Министерство обороны Японии потребовало от США в кратчайшие сроки предоставить всю информацию по этому делу.

Это не первый инцидент, связанный с американской военной операцией. Так 20 февраля 2018 года у самолета F-16 ВВС США, вылетевшего с базы Мисава в префектуре Аомори, загорелся двигатель. Тогда пилот сбросил два полных топливных бака в озеро Огавара.

Позднее, в начале марта 2018 года, один из дислоцированных на острове истребителей F-15 американских ВВС при выполнении полета уронил на землю часть своего фюзеляжа. При этом информация об инциденте появилась только спустя шесть дней.