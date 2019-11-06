Главы спецслужб СНГ собираются в Ташкенте

Влияние военно-политической обстановки на севере Афганистана на развитие обстановки в Центральной Азии обсудят в Ташкенте руководители спецслужб стран СНГ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

47-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества (СОРБ), посвященное борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, состоится 7 ноября и впервые пройдет в Ташкенте.

Участники заседания попытаются разработать дополнительные меры противодействия вербовке боевиков и проникновению террористов в страны СНГ, а также способы борьбы с разжиганием межнациональной и межконфессиональной розни.

Руководитель Антитеррористического центра государств — участников СНГ представит отчет об итогах совместного антитеррористического учения и огласит планы работы центра на 2020 год, сообщает сайт национального информагентства Узбекистана (УзА).