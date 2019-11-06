Баку и Париж обсудили военное сотрудничество

В ходе встречи, на которой обсуждались вопросы расширения военных связей между Азербайджаном и Францией, состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе, проблемам международной и региональной безопасности, а также перспективам развития сотрудничества.

Министр обороны поздравил посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Францией.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Азербайджане Закари Гроссом. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Министр обороны подчеркнул, что деструктивная позиция Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта создает серьезную угрозу региональной безопасности. Он особо отметил, что решением вопроса является принуждение Армении к выполнению требований соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН на основе норм и принципов международного права.

Высоко оценив аннулирование соответствующими судами Франции ряда незаконных «соглашений», подписанных между некоторыми городами Франции и «органами местной власти», созданными сепаратистским режимом на оккупированных территориях Азербайджана, министр обороны выразил надежду, что Франция как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ приложит больше усилий для урегулирования конфликта.

Отмечая значимость двусторонних отношений в сфере обороны, З.Гасанов высоко оценил нынешнее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Францией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

В свою очередь, французский дипломат, отметив сотрудничество и дружественные отношения между нашими странами, подчеркнул, что Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Закари Гросс, отметив, что Франция осуществляет совместные с Азербайджаном проекты в оборонной сфере, в частности в военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, подчеркнул важность развития этих программ.

Стороны также обсудили проекты, реализуемые в Азербайджане французскими компаниями, производящими продукцию военного назначения, вопросы, представляющие взаимный интерес в области обороны и безопасности.