В подконтрольных американским военным районах северо-востока Сирии нефть добывается «местными властями на благо местных общин», утверждают в Госдепартаменте США, передает РИА Новости.

«Нефть добывается местными властями на благо местных общин. Госдепартамент не получал указаний от администрации США что-либо делать с нефтяными месторождениями», — рассказал представитель американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли вариант участия компаний из США в добыче сирийской нефти.

Нефтяные поля на восточном берегу реки Евфрат, ранее находившиеся под контролем террористов ИГ и выступавшие основным источником их доходов, содержат до 90% запасов сирийской нефти. Сегодня здесь хозяйничают курдские боевики из так называемых «Сил демократической Сирии», территории контролируются подразделениями армии США, пишет Федеральное агентство новостей.