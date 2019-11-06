Эрдоган обсудит ситуацию в Сирии с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит исполнение российско-турецкого меморандума по Сирии с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
"Истекли 150 часов, отведенные соглашением с РФ, но террористы не ушли из этой зоны. Они все еще атакуют, Сирийская национальная армия им отвечает. Сегодня у них 11 погибших. Нам молчать? Конечно, мы будем отвечать и успешно завершим это… Я намерен обсудить эту проблему с президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал Эрдоган журналистам.