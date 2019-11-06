Глава ФСБ: «Запад хочет расшатать внутреннюю ситуация в странах СНГ»
Западные страны стали активнее пытаться расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ с помощью неправительственных организаций, заявил в четверг директор ФСБ России Александр Бортников, передает РИА Новости.
«Следует также выделить активизацию попыток внешнего деструктивного воздействия на внутриполитическую ситуацию в странах СНГ со стороны Запада. Традиционным инструментом для такого вмешательства во внутренние дела независимых государств являются иностранные и международные неправительственные организации», - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.