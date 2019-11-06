Суд отказал адвокатам Кочаряна: останется под арестом
Ереванский суд общей юрисдикции на сегодняшнем заседании решил оставить экс-президента Роберта Кочаряна под арестом. Суд отклонил ходатайство защиты о применении залога в качестве альтернативной аресту меры пресечения в отношении Кочаряна. Об этом сообщает Sputnik Армения.
Ранее с указанным ходатайством обратились адвокаты Кочаряна. Следующее заседание по делу Кочаряна состоится 12 ноября.
Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президента Армении дважды арестовывали в 2018 году. А 25 июня этого года он был арестован в третий раз.