Первый обогащенный уран получили в Иране

В Иране на ядерном объекте в Фордо получили первую партию обогащенного урана в рамках очередного этапа сокращения выполнения страной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.

«Операция по закачке газа из центрифуг и сбору обогащенного урана началась рано в четверг», - сообщает иранское агентство Mehr.

Накануне сообщалось, что Тегеран начинает обогащение урана в Фордо на уровне 5%. Предварительно было вдвое увеличено число центрифуг для этого.