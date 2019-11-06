В Баку родственники больной напали на врачей

Как утверждает врач, Эсмира Асиф гызы Юсифова 1998 г.р. бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии была доставлена в их больницу. У девушки с рождения сахарный диабет 1-го типа.

Накануне в 23:00 родственники поступившей в тяжелом состоянии в Объединенную городскую больницу имени Меликова пациентки оскорбляли и шантажировали врачей клиники. Об этом haqqin.az рассказал главный врач больницы Байалы Мамедов.

«Больная незамедлительно была помещена в реанимационное отделение. В результате оказанной ей медицинской помощи уровень сахара был снижен. Я и мои заместители несколько раз лично проверяли состоянии больной», - говорит доктор Мамедов.

Однако ночью мать девушки и четверо ее родственников-мужчин пытались пройти в реанимационное отделение. Мужчины оказались в состоянии алкогольного опьянения и, когда их остановил медперсонал, устроили драку.

«В реанимационном отделении у нас несколько тяжело больных, и вообще вход в это отделение посторонним запрещен. Хулиганы оскорбляли врачей, пытавшихся их успокоить. Только после вмешательства охранников хулиганов удалось выгнать из отделения», - отметил главврач.

Главный врач больницы также сообщил, что в настоящее время Э.Юсифова находится под наблюдением врачей, ее обследование и лечение продолжается.

Стало также известно, что Э. Юсифова за несколько дней до поступления в больницу Меликова в тяжелом состоянии попала в больницу №5. Как объяснил haqqin.az главврач больницы Фазиль Алмамедов, ее поместили в отделении реанимации, но когда уровень сахара нормализовался, она отказалась от дальнейшего лечения и покинула клинику.