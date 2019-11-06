Новые пакеты интернета от Bakcell

При помощи новой линейки пакетов интернета Bakcell стремится предоставить максимальный уровень удобств при использовании услуг интернета в самой скоростной мобильной сети страны (доказано независимым исследованием компании Ookla). Так, в дополнение к упрощенной и удобной для клиентов логике, новые ежемесячные пакеты предоставляют абонентам полный и улучшенный контроль над балансом номера.

Мобильный интернет будет работать, только если абонент приобрел соответствующий пакет интернета. И всякий раз, когда интернет-трафик заканчивается, вместо того чтобы тратить средства с баланса по более высокой цене за мегабайт, клиент будет перенаправлен на специальную страницу или получит SMS-сообщение с предложением обновить используемый пакет или выбрать новый пакет по выгодной цене, чтобы продолжить пользоваться интернетом.

Благодаря этому качественно новому предложению, предоставляющему самый максимальный уровень прозрачности в использовании услуг мобильного интернета на всем местном рынке, абоненты, предпочитающие не покупать пакеты интернета, будут полностью защищены от каких-либо дополнительных или неожиданных расходов, связанных с автоматическим обновлением приложений смартфона или случайным подключением к интернету. Мобильный интернет на номере будет работать, только если клиент приобретет пакет интернета.

Обновленный клиентский опыт, предоставляемый новыми пакетами интернета, становится еще более удобным при использовании приложения «Мой Bakcell». Пользователи приложения могут с легкостью контролировать использование услуг интернета, обновлять используемые пакеты в соответствии со своими нуждами, получать детальную и прозрачную информацию о потраченных средствах, неиспользованных объемах трафика активного пакета и покупать дополнительные пакеты интернета.

Компания продолжит работать над предоставлением абонентам высококачественного клиентского опыта, постоянно повышая качество своих услуг и продуктов, что в свою очередь поддерживается самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане.

Новые ежемесячные пакеты интернета можно приобрести в объеме 50 МБ, 500 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ, 5 ГБ или 10 ГБ. Более подробную информацию можно получить на сайте https://www.bakcell.com/ru/internet-for-smartphones или посетив раздел «Пакеты интернета» в приложении «Мой Bakcell».