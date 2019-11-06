В России отказались от десятков тонн армянского сыра

На пропускном пункте «Верхний Ларс» не пропустили 21 тонну армянского сыра с голубой плесенью, произведенного на сыроваренном заводе армянской компании «Спайка», пишут армянские СМИ со ссылкой заявление компании.

Согласно информации, сотрудники КПП «Верхний Ларс» 5 ноября в устной форме сообщили водителю грузовой фуры, что не могут пропустить груз, поскольку получили заключение экспертизы, согласно которому страной-производителем сыра указана «Армения, Передняя Азия, Юго-Восточная Европа». Перевозчик же утверждает, что сыр произведен в Армении.

В заявлении отмечается, что вследствие действий руководства КПП «Верхний Ларс» компания несет большие потери: она была подвергнута штрафу со стороны заказчиков за непоставку товара.