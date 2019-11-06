Казахстанским госслужащим собираются вернуть возможность использования смартфонов на рабочем месте. Об этом сказал замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов, передает Интерфакс-Казахстан.

«По моей информации, данное постановление уже находится в стенах правительства, в ближайшее время мы о нем услышим. Все уполномоченные госорганы согласовали, после этого оно выносится на заседание правительства», — сказал чиновник, добавив, что проект постановления будет рассмотрен уже в этом месяце.

Вернуть возможность пользоваться смартфонами собираются всем чиновникам без исключений. Оспанов рассказал, что такое поручение поступило от президента страны Касым-Жомарта Токаева.