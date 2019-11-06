Азербайджан и Турция подписали еще один договор о военном сотрудничестве фото
В Баку завершило работу 12-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе заседания обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной и других сферах, были определены основные направления деятельности для решения предстоящих задач, согласован план действий на 2020 год.
По итогам заседания был подписан протокол между Министерством обороны Азербайджана и Генштабом Турции.
Очередное заседание в этом формате планируется провести в следующем году в Турции.