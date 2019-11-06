Синоптики обещают почти весеннюю погоду
В пятницу, 8 ноября, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Прогнозируется юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на полуострове составит 10-13, днем 17-21 градус тепла, в Баку ночью 10-12, днем 19-21 градус тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 40-50%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 8 ноября на Апшероне ожидается близкий к климатической норме температурный режим и слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Прогнозируется западный ветер. Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью будет 2-7, днем 12-17 градусов тепла.