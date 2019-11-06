Ветераны карабахской войны получили ключи от новых квартир
Министерство труда и социальной защиты населения передало семьям шехидов, ветеранам карабахской войны и инвалидам событий 20 Января 40 квартир, приобретенных в новых жилых домах в поселке Сараи Апшеронского района, говорится в сообщении Минтруда.
Согласно информации, из 40 квартир 38 переданы семьям шехидов и ветеранам карабахской войны, две квартиры - инвалидам событий 20 Января.
Как отметил заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли, в прошлом году лицам с инвалидностью было предоставлено втрое больше квартир – 626. В этом году запланировано предоставить 800 квартир, 214 из которыхуже переданы владельцам. Всего до настоящего времени семьям шехидов и инвалидов войны предоставлено 6 868 квартир.