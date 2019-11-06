Нахчыван претендует на проведение шахматной Олимпиады

Всемирная шахматная Олимпиада для спортсменов не старше 16 лет в следующем году может пройти в Азербайджане. Федерация шахмат нашей страны уже обратилась по этому поводу в ФИДЕ. Соревнование планируется провести в Нахчыване. Вице-президент ФИДЕ и Азербайджанской федерации Махир Мамедов некоторое время назад посетил Нахчыван вместе с другим вице-президентом нашей Федерации Фаиком Гасановым с целью ознакомления со спортивными объектами, шахматными школами и инфраструктурой в Нахчыване.

По мнению Махира Мамедова, Нахчыван способен принять шахматную Олимпиаду на самом высоком уровне.

«Во всех городах Азербайджана очень любят шахматы, - говорит Махир Мамедов. – В Нахчыване тоже к шахматам повышенный интерес, этому виду спорта оказывается особая поддержка. После избрания на пост главы Шахматной федерации Нахчывана Сеймура Талыбова там увеличилась массовость, и уже есть первые плоды. Представители Нахчывана достойно выступают на международных соревнованиях.

Есть все условия, чтобы успешно провести шахматную Олимпиаду. Если ФИДЕ положительно ответит на наше обращение, то сможем поговорить на эту тему более обстоятельно».

Напомним, что на днях в Турции юношеская сборная Азербайджана впервые стала победителем Олимпиады. Набрав 16 очков, наша команда оставила позади такие страны, как Россия, Китай, Украина и др.