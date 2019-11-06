Трамп о победе демократов: «Будет депрессия и тоталитаризм»

США ждет экономическая депрессия, в случае если на выборах в 2020 году победу одержат демократы, утверждает президент Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, демократы в своей кампании по преобразованию страны становятся более тоталитарными и подавляющими инакомыслие. Они оговаривают невиновных, а также пытаются уничтожить демократию, навязав свою социалистическую повестку, считает глава Белого дома.

«Будьте уверены, если демократы вернутся, вас ждет депрессия, какой вы еще не видели», — сказал он.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Трамп объявил о намерении участвовать в них. Имя его соперника станет известно на национальном съезде Демократической партии в июле 2020 года.