Названо самое используемое словосочетание года

Редакторы авторитетного толкового словаря английского языка Коллинза назвали словосочетание 2019 года. Им стала фраза climate strike («климатическая забастовка»), передает РИА Новости.

На сайте издания говорится, что впервые «климатической забастовкой» были названы акции, приуроченные к Конференции ООН по изменению климата, прошедшей в Париже четыре года назад.

За это время экоактивисты стали все чаще прибегать к подобной форме протеста. При этом рост популярности климатических забастовок связывают с деятельностью школьницы из Швеции Греты Тунберг.

В 2017 году словарь Коллинза отметил словосочетание fake news («фейковые новости»), а в минувшем году выражением года стало слово single-use («одноразовый»).