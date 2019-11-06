Шэн Сию, специально для haqqin.az 15:15

В Пекине прошел 4-й пленум Коммунистической партии Китая, на котором, в частности, были подведены итоги событий в Гонконге. Нужно сразу сказать, что от этого пленума ожидали несколько иной повестки - экономика, инвестиционный климат, торговая война с США, но, как это зачастую бывает во всем, связанном с коммунистической партией Китая, - на выходе получилось совсем другое. В итоговом коммюнике подчеркивается, что страна стоит перед лицом «более сложной ситуации с рисками и вызовами, значительно увеличившимися в стране и за рубежом», но в части конкретики - как и чем именно Пекин и КПК будут на них отвечать - все туманно и общими фразами.

Поддержание централизованного и единого руководства КПК; продвижение народной демократии; обеспечение правового управления; гарантирование социальной справедливости - и так далее, и тому подобное. Любому эксперту и политику, пытающемуся спрогнозировать возможные ходы китайского руководства впору прийти в отчаяние. Может создаться впечатление, что Пекин вообще не планирует каких-то поворотов и шагов в ключевых для него как внешних, так и внутренних вопросах. Этакий величественно плывущий в арктических просторах сверхмощный ледокол, которому окружающая обстановка безразлична - мощности на противостояние любому катаклизму хватит. Гонконг, город беспорядков, упоминается только в контексте классической формулы «одна страна, две системы». Центральный комитет коммунистической партии заявляет, что правоохранительная система Гонконга будет улучшена, но как именно - из документов пленума совершенно неясно. Но вот эта внешняя невозмутимость и обтекаемые формулировки не должны никого обманывать. В реальности дискуссии кипят, но они проходят при соблюдении железного правила - минимум информации о внутренней кухне КПК «на вынос», наказание за разглашение может быть еще строже, чем за коррупцию. Более 22 недель Гонконг «трясло», порою так, что вопрос о вводе войск с материка казался уже решенным. Председателя Си Цзиньпина упрекали в «мягкотелости», «медлительности» и прочих грехах, обращали внимание на то, что искры этих протестов могут разлететься и в Сяньцзян-Уйгурский район и до Тибета. Но товарищ Си оставался непреклонен - никаких силовых решений, Гонконг сам должен осознать порочность своих действий.

(Нужно больше крови! Протестующих в Гонконге поймали на размазывании кровавого грима по пострадавшим. Ох уж этот кровавый Пекин!) Как выяснилось, эта тактика оказалась единственно верной. И политику в очередной раз подкрепили экономические показатели. Протесты в Гонконге привели к тому, что прибытие туристов в аэропорт сократилось на 40%. В городе опустели гостиницы, снизились продажи магазинов, отменяются мероприятия, в местном Диснейленде нет очередей (!). Инвестиции перенаправляются в Сингапур, компании вынуждают сотрудников уходить в незапланированные отпуска - и, вишенкой на торте, показатель ВВП Гонконга в III квартале снизился второй раз подряд - на 3,2%. Помимо этого - протесты полностью себя дискредитировали. Теперь это уже не борьба за те или иные пункты статуса «особого района с местной спецификой», а банды вандалов, громящих город и несущих ему только вред. Причем - и с моралью у этих варваров не слишком хорошо - все чаще и чаще они попадаются на подтасовках и постановочных сценках, вроде нанесения «кровавого грима» якобы «пострадавшим от зверств полиции». А потому - у Пекина нет необходимости совершать какие-то резкие и силовые шаги, можно задекларировать в решениях пленума «поддержание прочного процветания и стабильности в Гонконге и Макао и содействие мирному воссоединению Китая», после чего - методично и неторопливо приступить к изменению местного законодательства. Там убрали запятую, там чуть откорректировали абзац, там - опустили одно предложение, и вот уже «городские вольности» ничуть не мешают наводить Пекину нужные ему порядки. Это тем более будет эффективным, поскольку количество стран, поддержавших протесты в Гонконге, оказалось явно не критическим для Китая - «фитиль», способный взорвать КНР, из этого явно не получился, тлел, искрился, отчаянно дымил, но так и погас. Словом, пленум ЦК КПК прошел по Гонконгу как по погасшему и уже растоптанному окурку сигареты - не слишком эстетично выглядит, но и проблем, по большому-то счету, не создает, со временем приберется.